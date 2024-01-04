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Japonya’da trende bıçaklı saldırı: 4 yaralı! Saldırgan gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 11:15
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trende bıçaklı saldırı meydana geldi. Çantasından çıkardığı bıçakla vagondakilere saldıran zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.
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