02 Ocak 2024, Salı
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Japonya’da iniş yapan uçakta yangın! Pilot Mehmet Seyit Türker: Yangında tahliye büyük başarı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda hareket halindeki bir uçak alev aldı. Japan Airlines Sözcüsü uçaktaki 300'den fazla yolcunun tahliye edildiğini açıkladı. A Haber’e konuşan pilot Mehmet Seyit Türker, “Havalimanında çok iyi yangın ekipmanları var. Olaya anında müdahale ettiler yoksa bütün yolcular yanabilirdi. Burada şişme tahliye botları devreye girmiş olabilir. Hem yangın devam ediyor hem tahliye gerçekleşiyor. Böyle bir tehlike anında oradaki insanları çıkarmak büyük başarı. Oradaki yetkilileri kutlamak gerekir.” dedi.