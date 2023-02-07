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Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi

DHA
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Giriş: 07.02.2023 10:08
Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi.
Japon arama kurtarma ekibi Türkiye’ye geldi
Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi
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