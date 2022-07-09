09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Jandarmadan Kurban Bayramı’na özel video: İyi bayramlar Türkiye
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyadan yayınladığı videoyla Kurban Bayramı'nı kutladı. Görev başındaki jandarma personelinin yer aldığı videoda, "Biz cennet vatanın her köşesinde görevdeyiz. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun. İyi bayramlar Türkiye" mesajı verildi.