İZSU Daire Başkanı Adem Kurtar'dan skandal PKK paylaşımları

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'da daire başkanı olan Adem Kurtar'ın, terör örgütü PKK/YPG'yi savunduğu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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