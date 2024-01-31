31 Ocak 2024, Çarşamba
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İzmirlilere ulaşım müjdesi! AK Parti adayı Hamza Dağ duyurdu: İlk bilet atıldıktan sonra 90 dakika ücretsiz...
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ seçim çalışmalarına Menemen ilçesinde devam etti. Dağ yaptığı konuşmada İzmirlilere bir müjde verirken seçilmeleri halinde 1 Nisan'dan itibaren İzmir'de toplu ulaşımın ilk bilet atıldıktan sonra 90 dakika boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Dağ diğer yandan ""Bizi polemikler içinde görmeyeceksiniz. Biz sadece İzmir'e dair heyecanımızı konuşacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...