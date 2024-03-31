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İzmirliler sandık başında! İşte son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 11:50
Türkiye sandık başında... İzmir'de oy verme işlemi başladı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe kentteki seçim atmosferini aktardı.
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