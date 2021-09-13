13 Eylül 2021, Pazartesi
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İzmirliler isyanda! ‘Tunç Soyer İzmir’e zarar vermekten vazgeçsin’
İzmir Harmandalı çöplüğünden sızıntı yapan çöp suları Kösedere mevkisinde heyelana yol açtı, elektrik direkleri de çatlaklar sebebiyle yıkıldı. İzmirliler kış aylarının geldiğini, yağışlarla beraber toprak kaymasının artacağını ifade ederek, gereken tedbiri almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.