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İzmirliler isyanda! ‘Tunç Soyer İzmir’e zarar vermekten vazgeçsin’

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.09.2021 11:14
İzmir Harmandalı çöplüğünden sızıntı yapan çöp suları Kösedere mevkisinde heyelana yol açtı, elektrik direkleri de çatlaklar sebebiyle yıkıldı. İzmirliler kış aylarının geldiğini, yağışlarla beraber toprak kaymasının artacağını ifade ederek, gereken tedbiri almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
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