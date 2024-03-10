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İzmirliler Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 13:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir mitinginde halka hitap edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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