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İzmirli ressam Meryem Düzgün Kaya azmiyle herkese örnek oluyor

İzmirli ressam Meryem Düzgün Kaya azmiyle herkese örnek oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 15:12
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Meryem Düzgün Kaya, küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı ama o yılmadı ve mücadele etti. Resim yaparak hayata tutunmayı başardı.
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