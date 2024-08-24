İzmirli ressam Meryem Düzgün Kaya azmiyle herkese örnek oluyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Meryem Düzgün Kaya, küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı ama o yılmadı ve mücadele etti. Resim yaparak hayata tutunmayı başardı.

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