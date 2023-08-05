05 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir'in su çilesi! Halk isyan etti: Bari 2 günde bir su getirin

İzmir'in su çilesi! Halk isyan etti: Bari 2 günde bir su getirin

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2023 11:36
İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de yaz nüfusunun artması nedeniyle su sıkıntısı yaşanan ve uzun süreli kesintiler uygulanan Denizköy Mahallesi'nde su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya çalışılıyor.
İzmir’in su çilesi! Halk isyan etti
İzmir'in su çilesi! Halk isyan etti
Kılıçdaroğlu’na çağrı: Aday olmayın
Kılıçdaroğlu'na çağrı: Aday olmayın
Irak kuzeyine terör operasyonu!
Irak kuzeyine terör operasyonu!
Oturduğunuz yerden konuşmayın
"Oturduğunuz yerden konuşmayın"
Dümeni İstanbul’a kırdı seçim için pozisyon aldı
Dümeni İstanbul'a kırdı seçim için pozisyon aldı
İmamoğlu ile İYİ Parti anlaştı mı?
İmamoğlu ile İYİ Parti anlaştı mı?
Erdoğan ilk kadın Amiral Fırat’ı tebrik etti
Erdoğan ilk kadın Amiral Fırat'ı tebrik etti
Terör örgütü PKK’nın paravan örgütler
Terör örgütü PKK’nın paravan örgütler
Ekrem İmamoğlu’ndan geri vites!
Ekrem İmamoğlu'ndan geri vites!
CHP’de aday bolluğu yaşanıyor
CHP'de aday bolluğu yaşanıyor
CHP’de “Atatürk” sessizliği!
CHP’de “Atatürk” sessizliği!
CHP ile Gelecek arasında “Pasif agresif” kavgası
CHP ile Gelecek arasında “Pasif agresif” kavgası
Daha Fazla Video Göster