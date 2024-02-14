14 Şubat 2024, Çarşamba
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İzmir'in sorunları animasyon video ile anlatıldı! AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, projelerini açıkladı
İzmir için projelerini açıklayan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'Eşsiz İzmir' temasıyla projeleri 11 başlıkta topladığını belirtip, "Ne bizim ne de İzmirlilerin, İzmir'in sorunlarını konuşmaya ayıracak bir dakikası dahi yok. Önceden olduğu gibi bugün de İzmir için sadece çözümlere odaklandım. Güzel şehrimizin sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; insanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını, İzmirli hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. İzmir'e yakışan, dünya standartlarında bir şehir haline getirecek projelerimizle bu şehri eşsiz bir hüviyete kavuşturacağız" dedi.