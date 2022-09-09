09 Eylül 2022, Cuma
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İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında ATAK T129 helikopterlerinden zeybek gösterisi
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle başlayan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalarda helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.