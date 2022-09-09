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İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında ATAK T129 helikopterlerinden zeybek gösterisi

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Giriş: 09.09.2022 16:15
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle başlayan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalarda helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.
İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında ATAK T129 helikopterlerinden zeybek gösterisi
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında ATAK T129 helikopterlerinden zeybek gösterisi
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