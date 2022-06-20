20 Haziran 2022, Pazartesi
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İzmir'in koku sorununu Kılıçdaroğlu’na pankartla anlatmaya çalıştılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İzmir'deydi. Ancak uçaktan iner inmez, havalimanı yolunda protesto edildi. Protestonun nedeni ise İzmir ile anılır hale gelen pis koku. Havalimanından konvoy ile şehir merkezine giden Kılıçdaroğlu'na yol üzerinde bir kaç kişi pankart açtı. Pankartta yazan ise "Kokuyu almıyor musun?" oldu.