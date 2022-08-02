02 Ağustos 2022, Salı
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İzmir'in CHP ile sınavı! Önce Dikili'yi susuz bıraktı şimdi de Karşıyaka'yı çöplüğe çevirdi
İzmir’in Dikili ilçesinde 5 gün boyunca yaşanan su kesintisinin ardından bu kez de Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi’nin çöp ve molozlar vatandaşları çileden çıkardı. Ormanlık alana atılan çöp ve molozlar hem doğayı kirletiyor, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Atılan çöp ve molozlar nedeniyle ormanlık alan adeta çöplüğe döndü.