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İzmir'i sel ve hortum vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde oluşan hortum çatıları uçurdu. Çok sayıda araç zarar gördü bazı tekneler battı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe son durumu bölgeden aktardı.
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde oluşan hortum çatıları uçurdu. Çok sayıda araç zarar gördü bazı tekneler battı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe son durumu bölgeden aktardı.