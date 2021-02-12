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İzmir'i sel ve hortum vurdu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 12.02.2021 10:03
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde oluşan hortum çatıları uçurdu. Çok sayıda araç zarar gördü bazı tekneler battı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe son durumu bölgeden aktardı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde oluşan hortum çatıları uçurdu. Çok sayıda araç zarar gördü bazı tekneler battı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe son durumu bölgeden aktardı.

Son dakika: İzmirde görülmemiş felaket! Hortum araçları 10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden savurdu SON DAKİKA: İZMİR'DE GÖRÜLMEMİŞ FELAKET! HORTUM ARAÇLARI 10 METRE HAVAYA KALDIRIP BİNALARIN ÜZERİNDEN SAVURDU
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