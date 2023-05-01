01 Mayıs 2023, Pazartesi
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İzmir’deki tarihi kalabalık ne anlama geliyor? Dünya gündeminde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün İzmir'deydi.. İzmirlilerin Başkan Erdoğan'a gösterdiği yoğun ilgi uluslararsı basının da dikkatini çekti. "Erdoğan muhalefeti endişelendirecek performansına geri döndü. Muhalefetin kalesinde Erdoğan'a güçlü destek." manşetleri atıldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.