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İzmir'deki ihale vurgunu Sayıştay raporunda

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2021 15:07
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerde yaptığı yolsuzluk Sayıştay raporunda ortaya çıktı. 26 adet usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratıcı nitelikte ihale yolsuzluğu tespit etti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Mısırlı canlı yayında aktardı.
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