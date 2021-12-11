11 Aralık 2021, Cumartesi
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İzmir'deki ihale vurgunu Sayıştay raporunda
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerde yaptığı yolsuzluk Sayıştay raporunda ortaya çıktı. 26 adet usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratıcı nitelikte ihale yolsuzluğu tespit etti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Mısırlı canlı yayında aktardı.