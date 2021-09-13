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İzmir'deki açılışta skandal! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı projelerin çoğu eski çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.09.2021 10:23
Konak’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan açılış töreniyle ilgili şok edici bilgiler ortaya çıktı. Projelerden ikisinin daha önce açıldığı Toros Pazaryeri’nin de 1.5 yıl önce hizmete girdiği anlaşıldı. Kahramanlar Pazaryeri’nin ise, yeni bir proje olmadığı tespit edildi.
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