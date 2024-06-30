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İzmir'deki 3 yangın kontrol altına alındı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 11:00
İzmir'in Selçuk, Menderes ve Susurluk ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada "Selçuk, Menderes ve Susurluk'ta mücadelemiz olduğunu söyledik. An itibariyle 3 yangın da kontrol altında. Menderes'te 150 hektar, Selçuk'ta da 350 hektarlık alan etkilendi. Önümüzdeki hafta yoğun şekilde rüzgar uyarısını dikkate alarak vatandaşların bu konuya özen göstermeli" dedi.
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