26 Mayıs 2022, Perşembe
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İzmir'de yine cami hoparlöründen müzik yayını yaptılar! Soruşturma başlatıldı
İzmir'in Torbalı ilçesinde dün akşam camilerin merkezi ezan sistemlerine girilerek kısa süreli müzik yayını yapıldı. Görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.