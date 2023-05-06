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İzmir'de TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2023 18:17
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, TCG Anadolu İzmir’de. Yerli ve milli üretim olan gemiye kent sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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