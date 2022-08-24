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İzmir'de sağanak yağış felaketi getirdi! Yollar göle döndü! Vatandaş çaresiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.08.2022 17:07
Suriye'nin kuzeydoğusundaki hareketlilik, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği bir kere daha gözler önüne serdi. 80 tırdan oluşan silah ve malzeme yüklü konvoy kameralara yansıdı.
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