24 Ağustos 2022, Çarşamba
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İzmir'de sağanak yağış felaketi getirdi! Yollar göle döndü! Vatandaş çaresiz
Suriye'nin kuzeydoğusundaki hareketlilik, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği bir kere daha gözler önüne serdi. 80 tırdan oluşan silah ve malzeme yüklü konvoy kameralara yansıdı.