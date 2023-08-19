İzmir’de projeler neden bitmiyor?

Her yağıştan sonra selin vurduğu İzmir’de yağmur suyu hattı neden ihmal ediliyor? 4 yılda 5 bin kilometrelik yağmur suyu hattının sadece 260 kilometresi tamamlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu Hakan Yıldız aktardı.