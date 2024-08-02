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İzmir’de polisten kaçan şüpheliye vatandaş çelmesi

İzmir’de polisten kaçan şüpheliye vatandaş çelmesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 16:43
Güncelleme:02.08.2024 16:44
Son dakika haberleri… İzmir'de polisten kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Polisten kaçan şüpheliye vatandaş çelmesi
Polisten kaçan şüpheliye vatandaş çelmesi
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