12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi
İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi

İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 10:36
İzmir’de 2 kahraman polisimizin şehit düştüğü saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Detayları A haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi
CHP belediyelerinde krizler sürüyor!
CHP belediyelerinde krizler sürüyor!
İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi
İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi
İzmir polis merkezine saldırı soruşturması!
İzmir polis merkezine saldırı soruşturması!
Can Holding’e soruşturmanın detayları!
Can Holding’e soruşturmanın detayları!
Bakan Fidan’dan İtalya’da diplomasi trafiği!
Bakan Fidan'dan İtalya'da diplomasi trafiği!
Gazze’de can kaybı 65 bine dayandı!
Gazze'de can kaybı 65 bine dayandı!
Sumud filosu Gazze yolunda!
Sumud filosu Gazze yolunda!
161 DEAŞ’lı yakalandı
161 DEAŞ'lı yakalandı
Can Holding operasyonu neden yapıldı?
Can Holding operasyonu neden yapıldı?
Özgür Özel iç savaşla mı tehdit etti? Bahçeli’den provokasyon uyarısı
Özgür Özel "iç savaşla" mı tehdit etti? Bahçeli’den “provokasyon” uyarısı
Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artışları yapılmış
“Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artışları yapılmış"
Özel’in sokak çağrısına tepki!
Özel'in "sokak çağrısına" tepki!
Daha Fazla Video Göster