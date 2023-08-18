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İzmir’de pazar arabasından FETÖ’cü çıktı

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Giriş: 18.08.2023 12:11
İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Pazar arabasına saklanan bir FETÖ'cünün o anları kameraya yansıdı.
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