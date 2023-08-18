İzmir’de pazar arabasından FETÖ’cü çıktı

İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Pazar arabasına saklanan bir FETÖ'cünün o anları kameraya yansıdı.

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