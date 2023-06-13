İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu konut yapımında eksik demir ve hatalı beton kullandığı tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inşaatı mühürledi. Peki bundan sonra ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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