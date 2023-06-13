13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2023 15:31
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu konut yapımında eksik demir ve hatalı beton kullandığı tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inşaatı mühürledi. Peki bundan sonra ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de skandal! Bakanlık el koydu
İzmir'de skandal! Bakanlık el koydu
Karadeniz’den afet bölgesine yardım eli!
Karadeniz’den afet bölgesine yardım eli!
İlk kurbanlıklar İstanbul’a geldi!
İlk kurbanlıklar İstanbul'a geldi!
Alman profesörden Türk öğrenciye hakaret!
Alman profesörden Türk öğrenciye hakaret!
İsveç göstermelik adımlar atıyor
"İsveç göstermelik adımlar atıyor"
CHP kentsel dönüşümü rafa kaldırdı!
CHP kentsel dönüşümü rafa kaldırdı!
A Haber sel bölgesinde! İşte o görüntüler
A Haber sel bölgesinde! İşte o görüntüler
İsveç’ten skandal Kur’an-ı Kerim kararı!
İsveç'ten skandal Kur'an-ı Kerim kararı!
Dünyaya Zengezur Koridoru mesajı!
Dünyaya Zengezur Koridoru mesajı!
Cemil Meriç anısına! Karalıkta yaşayan ışık
Cemil Meriç anısına! Karalıkta yaşayan ışık
İşte dağılmanın sebebi! Canlı yayında anlattı
İşte dağılmanın sebebi! Canlı yayında anlattı
Haydar Aliyev’in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti
Haydar Aliyev'in mezarı ile şehitlikleri ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster