24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Yine vatandaşı bir başına bıraktılar

İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Yine vatandaşı bir başına bıraktılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2021 16:32
İzmir'de bir törene katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir türlü tamamlanmayan kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle vatandaşlar tarafından protesto edildi. Kılıçdaroğlu, yıllardır evlerine geçemeyen öfkeli vatandaşlara, "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." yanıtı vererek yangına körükle gitti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasemin Erbil’den çok konuşulacak Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil'den çok konuşulacak Ece Ronay açıklaması
İzmir’de Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş!
İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
Hangisi daha güçlü?
Hangisi daha güçlü?
Karamollaoğlu alay konusu oldu!
Karamollaoğlu alay konusu oldu!
Tüm Türkiye’de eş zamanlı denetim
Tüm Türkiye'de eş zamanlı denetim
10 ülkeye 11’inci CHP!
"10 ülkeye 11'inci CHP!"
Maltepe Belediyesi’nden tepki çeken ihale
Maltepe Belediyesi’nden tepki çeken ihale
Kimler yine düğmeye bastı?
Kimler yine düğmeye bastı?
E-Devlet üzerinden halk eğitim kurs belgesi nasıl alınır?
E-Devlet üzerinden halk eğitim kurs belgesi nasıl alınır?
Kritik MİT operasyonunda şok itiraf
Kritik MİT operasyonunda şok itiraf
MOSSAD’ın çalışma sistemi deşifre oldu!
MOSSAD’ın çalışma sistemi deşifre oldu!
PKK’ya Pençe darbesi
PKK'ya "Pençe" darbesi
Daha Fazla Video Göster