İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Yine vatandaşı bir başına bıraktılar

İzmir'de bir törene katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir türlü tamamlanmayan kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle vatandaşlar tarafından protesto edildi. Kılıçdaroğlu, yıllardır evlerine geçemeyen öfkeli vatandaşlara, "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." yanıtı vererek yangına körükle gitti.

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