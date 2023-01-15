İzmir’de Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temel atma törenlerine katılmak için İzmir'e gitti. Bornova ve Karabağlar'da törenlere katılan Kılıçdaroğlu, haklarını alamadıklarını ileri sürdükleri Çiğli Belediyesi çalışanlarının protestosuyla karşılaştı. İşçiler ile Kılıçdaroğlu'nun korumaları arasında da arbede yaşandı. İşte o anlar...

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