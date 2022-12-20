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İzmir’de işçi kıyımı! İşte atılan sağlıkçılar Tunç Soyer’e tepkili

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Giriş: 20.12.2022 08:59
Güncelleme:20.12.2022 09:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürlüğünde çalışanların bir bölümü, haksız yere işten atıldı. Mağdur olan işçiler bir araya gelerek Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
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