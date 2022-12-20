İzmir’de işçi kıyımı! İşte atılan sağlıkçılar Tunç Soyer’e tepkili

İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürlüğünde çalışanların bir bölümü, haksız yere işten atıldı. Mağdur olan işçiler bir araya gelerek Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

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