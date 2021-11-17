17 Kasım 2021, Çarşamba
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İzmir'de ilk defa 2700 yıllık mozaik bulundu!
İzmir'in Konak ilçesinde yerin 10 metre altında ev şeklindeki bölmede, Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen ve ihtişamı simgeleyen yaklaşık 2700 yıllık iki mozaik bulundu. Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.