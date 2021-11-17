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İzmir'de ilk defa 2700 yıllık mozaik bulundu!

A Haber
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Giriş: 17.11.2021 14:55
İzmir'in Konak ilçesinde yerin 10 metre altında ev şeklindeki bölmede, Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen ve ihtişamı simgeleyen yaklaşık 2700 yıllık iki mozaik bulundu. Kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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