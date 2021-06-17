17 Haziran 2021, Perşembe
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İzmir'de HDP binasında silah sesleri! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayda İzmir'deki olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe olay yerinden aktardı.