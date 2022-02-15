15 Şubat 2022, Salı
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İzmir’de hastanede yangın! Ekipler alarma geçti, hastalar tahliye edildi
İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden oldu. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken hastalar tahliye edildi.