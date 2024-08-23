İzmir'de halkı isyan ettiren görüntüler! Karada çöp dağları, havada pis koku ve denizde balık ölümleri...

Yıllardır kötü koku problemiyle baş etmeye çalışılan İzmir, yine alamadığı belediyecilik hizmetlerinin esiri oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'nde çalışan onlarca işçi talepleri karşılanmayınca iş bıraktı. İşçilerin eyleme gitmesiyle şehir merkezinde adeta çöp dağı oluştu. Çöp nedeniyle şehrin göbeğinde kötü koku ve kirlilik oluştu. Öte yandan körfezdeki balık ölümleri de, "Havada, karada, denizde durum vahim" dedirtti.