İzmir’de deprem konutları hızla yükseliyor! Evler ne zaman bitecek?

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan veya hasar gören yapıların yerine yenileri yapılıyor. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nın konuğu olan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan canlı yayında değerlendirdi.

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