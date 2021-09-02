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İzmir’de deprem konutları hızla yükseliyor! Evler ne zaman bitecek?

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 14:39
İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan veya hasar gören yapıların yerine yenileri yapılıyor. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nın konuğu olan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan canlı yayında değerlendirdi.
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