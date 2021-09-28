İzmir’de çözülmeyen sorunlar! Tunç Soyer’in bitiremediği projeler

Seferihar Belediyesi’ni borç yükü altında bırakan Tunç Soyer 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Peki başkanlığına gelemeden önce birçok vaatte bulunan Soyer bu süreçte neler yaptı?, Vaatlerini yerine getirebildi mi? Tunç Soyer'in yönettiği İzmir'de vatandaş yapılan icraatleri yeterli buluyor mu? İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri…

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