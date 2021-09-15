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İzmir'de 'çıplak semazen' skandalı! CHP'li belediyeye tepki yağıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.09.2021 15:11
CHP'li Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen törende 'zincire vurulan Türk kadını' skandalının yankıları devam ederken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir rezalet geldi. Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde yarı çıplak semazen gösterisine tepki yağıyor.
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