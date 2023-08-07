İzmir’de CHP’li eski başkanlar birbirine girdi

CHP'nin kongre kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez de eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ile eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşandı.

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