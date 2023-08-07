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İzmir’de CHP’li eski başkanlar birbirine girdi

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Giriş: 07.08.2023 09:23
CHP'nin kongre kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez de eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur ile eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşandı.
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