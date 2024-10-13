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İzmir'de beton bariyer tartışması! Kordon'a yapılan 1,7 kilometrelik duvar tepkilerin odağında

İzmir'de beton bariyer tartışması! Kordon'a yapılan 1,7 kilometrelik duvar tepkilerin odağında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 15:51
İzmir'de Kordon'a yapılan beton bariyerler kentte tartışmaya neden oldu. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. Kordon İş Adamaları Derneği Başkanı Ömür Şanlı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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