İzmir'de beton bariyer tartışması! Kordon'a yapılan 1,7 kilometrelik duvar tepkilerin odağında

İzmir'de Kordon'a yapılan beton bariyerler kentte tartışmaya neden oldu. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. Kordon İş Adamaları Derneği Başkanı Ömür Şanlı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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