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İzmir'de AK Parti seçmenine oy zorbalığı! Mağdur genç yalnız bırakılmadı! AK Parti'den anlamlı ziyaret

AA
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Giriş: 06.06.2023 14:20
İzmir'deki bir sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki CHP'lilerin zorbalığına uğrayan 18 yaşındaki Ayşenur Şen'i Menemen ilçesindeki evini AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili ziyaret etti.
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