06 Haziran 2023, Salı
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İzmir'de AK Parti seçmenine oy zorbalığı! Mağdur genç yalnız bırakılmadı! AK Parti'den anlamlı ziyaret
İzmir'deki bir sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki CHP'lilerin zorbalığına uğrayan 18 yaşındaki Ayşenur Şen'i Menemen ilçesindeki evini AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili ziyaret etti.