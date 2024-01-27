27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem! Başka fay hattını tetikler mi? Uzman isim A Haber’de cevapladı

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem! Başka fay hattını tetikler mi? Uzman isim A Haber’de cevapladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2024 09:22
AFAD'ın verilerine göre saat 08.19'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden hissedildi. Peki deprem yıkıcı etki taşıyor mu? Başka fay hatlarını tetikler mi? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan  deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başka fay hattını tetikler mi? İşte cevap
Başka fay hattını tetikler mi? İşte cevap
Başka fayı tetikler mi? Uzmanlar A Haber’de
Başka fayı tetikler mi? Uzmanlar A Haber'de
Ege’de 5,1 büyüklüğünde deprem!
Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem!
Türkiye’ye F-16 satışına onay!
Türkiye'ye F-16 satışına onay!
Atama kararları Resmi Gazete’de!
Atama kararları Resmi Gazete'de!
Uluslararası Adalet Divanı’ndan tarihi karar!
Uluslararası Adalet Divanı'ndan tarihi karar!
Erdoğan-Stoltenberg görüşmesi!
Erdoğan-Stoltenberg görüşmesi!
Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Kanada’dan Türkiye kararı!
Kanada’dan Türkiye kararı!
Battal İlgezdi CHP’den istifa etti!
Battal İlgezdi CHP’den istifa etti!
Başkan Erdoğan’dan Lahey desteği!
Başkan Erdoğan'dan Lahey desteği!
Lahey’de tarihi kararına ilk yorum!
Lahey’de tarihi kararına ilk yorum!
Daha Fazla Video Göster