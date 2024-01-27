İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem! Başka fay hattını tetikler mi? Uzman isim A Haber’de cevapladı

AFAD'ın verilerine göre saat 08.19'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden hissedildi. Peki deprem yıkıcı etki taşıyor mu? Başka fay hatlarını tetikler mi? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir verdi.

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