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İzmir’de 5 katlı binada yıkılma tehlikesi! Ekipler harekete geçti

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Giriş: 01.11.2020 03:30
Güncelleme:01.11.2020 03:30
İzmir’de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştiği Rıza Bey Apartmanı’nın hemen karşısında bulunan 5 katlı binadan sesler gelmesi üzerine ekipler apartmanın tamamen boşaltılması için çalışmalara başladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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