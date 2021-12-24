24 Aralık 2021, Cuma
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İzmir'de 35 ton sahte içki ele geçirildi
İzmir polis, yeni yıl öncesi sahte içki denetimi ve operasyonu yaptı. Bu operasyon kapsamında 35 ton sahte içki ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.