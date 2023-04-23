İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurtta coşkuyla kutlanıyor. İzmir kutlamaların bir diğer adresi. A Haber muhabiri Tayfun Er Cumhuriyet Meydanı'ndan son gelişmeleri aktardı.

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