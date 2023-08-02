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İzmir'de 2 gün ulaşım çilesi

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 09:54
İzmirliler dün güne demiryolu işçilerinin greviyle uyanmıştı. Metro ve tramvay seferlerinin yapılmadığı kentte manzara değişmedi. Otobüs seferleri yine yetersiz kalınca İzmirliler için işe gitmek çileye döndü. Bugün durum ne? A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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