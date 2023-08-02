İzmir’de 2 gün ulaşım çilesi

İzmirliler dün güne demiryolu işçilerinin greviyle uyanmıştı. Metro ve tramvay seferlerinin yapılmadığı kentte manzara değişmedi. Otobüs seferleri yine yetersiz kalınca İzmirliler için işe gitmek çileye döndü. Bugün durum ne? A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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