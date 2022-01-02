İzmir yaşanmaz hale geldi! İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 karnesi

İzmir yıllardır kronikleşen sorunlarına bir türlü çözüm bulamadı. Ulaşım ve altyapı problemleri büyüdü, denizdeki koku ise artık dayanılmaz hal aldı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman İsa Mustafa Araslan, sokağa çıkarak vatandaşlara mikrofon uzattı.

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