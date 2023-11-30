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İzmir sokakları her yağışta göle dönüyor

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Giriş: 30.11.2023 14:18
İzmir'de yetersiz altyapı nedeniyle yaşanan mağduriyetler büyüdü. Her yağmurda su baskınına maruz kalan bölgelerde yaşayanlar duyarsızlığa isyan etti.
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İzmir sokakları her yağışta göle dönüyor
İzmir sokakları her yağışta göle dönüyor
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