06 Temmuz 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir Şehir Tiyatrosu elemelerinde haksızlık! AK Partili isim tepki gösterdi
Bu yıl ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor. Genel Sanat Yönetmenliği'ne 76 yaşındaki Yücel Erten'in atanmasıyla başlayan skandallar zinciri, sınav başvuruları ve sınav şekliyle de büyük eleştiri alıyor. Erten ve diğer jüri üyelerinin oyuncu performansına bakmadan eleme yaptığı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Meclisi AK Parti Sözcüsü Hakan Yıldız, A Haber ekranlarında duruma tepki gösterdi.