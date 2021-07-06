06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir Şehir Tiyatrosu elemelerinde haksızlık! AK Partili isim tepki gösterdi

İzmir Şehir Tiyatrosu elemelerinde haksızlık! AK Partili isim tepki gösterdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2021 11:48
Bu yıl ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar bitmiyor. Genel Sanat Yönetmenliği'ne 76 yaşındaki Yücel Erten'in atanmasıyla başlayan skandallar zinciri, sınav başvuruları ve sınav şekliyle de büyük eleştiri alıyor. Erten ve diğer jüri üyelerinin oyuncu performansına bakmadan eleme yaptığı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Meclisi AK Parti Sözcüsü Hakan Yıldız, A Haber ekranlarında duruma tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir'de sınav skandalı! Tepkiler büyüyor
İzmir'de sınav skandalı! Tepkiler büyüyor
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Firariler için çember daralıyor
Firariler için çember daralıyor
Deniz Baykal'ı CHP'den tasfiye hamlesi!
Deniz Baykal'ı CHP'den tasfiye hamlesi!
Birçok etkinliğe aşı şartı! Olmayan giremez
Birçok etkinliğe aşı şartı! Olmayan giremez
MİT ve Emniyet'ten müthiş operasyon!
MİT ve Emniyet'ten müthiş operasyon!
Kuzey Irak'ta terör operasyonu
Kuzey Irak'ta terör operasyonu
CHP’den HDP’li Gergerlioğlu’na tam destek!
CHP’den HDP’li Gergerlioğlu’na tam destek!
İstanbul'da sabah trafiği! İnsanlar yağışlı havada işe gitmekte zorlandı
İstanbul'da sabah trafiği! İnsanlar yağışlı havada işe gitmekte zorlandı
'Tosuncuk' ifadesinde neler söyledi?
'Tosuncuk' ifadesinde neler söyledi?
CHP kaynakların aktarılışından haberdar
"CHP kaynakların aktarılışından haberdar"
Tosuncuk emniyette sorguda |
"Tosuncuk" emniyette sorguda |
Daha Fazla Video Göster