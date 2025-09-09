09 Eylül 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları İzmir saldırganı yargılamada "çocuk" mu sayılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 11:38
Suça sürüklenen, suça karışmış çocuk tartışması son dönemde yaşanan olaylarla birlikte iyice alevlenmiş durumda. Dün İzmir'deki karakol saldırısını gerçekleştiren saldırgan da 16 yaşında. Peki saldırgan hakim karşısına çıktığında çocuk indiriminden mi faydalanacak, saldırgana çocuk indirimi uygulanır mı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber'de değerlendirdi.
