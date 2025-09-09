09 Eylül 2025, Salı
İzmir saldırganı yargılamada "çocuk" mu sayılacak?
Suça sürüklenen, suça karışmış çocuk tartışması son dönemde yaşanan olaylarla birlikte iyice alevlenmiş durumda. Dün İzmir'deki karakol saldırısını gerçekleştiren saldırgan da 16 yaşında. Peki saldırgan hakim karşısına çıktığında çocuk indiriminden mi faydalanacak, saldırgana çocuk indirimi uygulanır mı? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber'de değerlendirdi.